Cadde'nin haberine göre, sinema salonunun yolunu tutan Ozan Doğulu ve kızları, çizgi film izleyip vakit geçirdi. Doğulu, daha sonra alışveriş merkezinde turlayıp bir mağazadan kızlarına kolye ve bileklik aldı.

Doğulu, kendine yöneltilen sorulara, "Bugün baba-kız günümüz, küçük hanımlar ne isterse onu yapıyoruz. Kız babası olmak kolay değil" cevabını verdi.