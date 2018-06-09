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DUDAK DUDAĞA YAKALANMIŞTI

Ozan Doğulu geçen yıl Tuba Peksayar ile bir barda samimi şekilde görüntülenmişti. Her iki taraf da gizli aşk iddialarını yalanlamıştı. Çiftin bu kaçamaktan dolayı boşandığı ileri sürülmüştü.