Ozan Dolunay, Show TV'nin yeni dizisi 'Darısı Başımıza'da Ozan karakterini canlandıracak. Peki Ozan Dolunay kimdir, kaç yaşındadır? İşte tüm ayrıntılar...

SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ “DARISI BAŞIMIZA”

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın oyuncu kadrosu belli oldu. Çekimlerine İzmir’de başlanan dizinin başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

Ozan Dolunay, 1990 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. Halen Craft Tiyatro’da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri’nde “En iyi genç yetenek” dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi’nde (Yiğit) rol almıştır.

Dizileri:

2015 Tatlı Küçük Yalancılar (Barış)

2016 Oyunbozan (Rüzgar)

2016 Yüksek Sosyete (Mert)

2017 Lise Devriyesi (Yiğit)