İHA'nın haberine göre; Okul Sporları Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda yer alan oğlu Ali'ye destek olmak için Tokat'a gelen ünlü oyuncu Ozan Güven hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ali Yücel Spor Salonu'nda yapılan basketbol maçını Güven heyecanla takip etti. Oğluna yaptığı tezahüratlar nedeni ile sesi kısılan Güven, devre arasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Basketbol maçı izlerken büyük heyecan yaşadığını ifade eden Güven, "Heyecanlanmadan maç seyredilmiyor. Tokat'a bu 3'üncü Türkiye Şampiyonası. Bence güzel bir spor ve iyi ki basketbol oynuyor çocuğum. Bütün aileler burada bir birileri ile yardımlaşıyor. Yenen yenilen oluyor, maç sonunda herkes bir birini tebrik ediyor. O yüzden çocuklar iyi ki spor yapıyor. Futboldan 6-7 yıldır hoşlanmıyorum basketbol maçlarını seviyorum. Tokat'ı beğendim tertemiz havası yeşili ile güzel. Amasya'yı da gezdik, iyi ki gelmişiz çocuklar sayesinde Türkiye'yi geziyoruz" dedi.



Yaklaşık iki yıldır beraber olduğu sevgilisi Ece Önen'in Ozan Güven'den ayrıldığı yönünde basında yer alan haberlerle ilgili sorulara cevap veren Güven, "Birileri bir şeyler uyduruyor, bir şeyler yazıyor, bir fikrim yok" dedi.



İlişkiniz devam ediyor mu şeklindeki soruya ise "size ne?" şeklinde cevap veren Güven, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben bu konular hakkında konuşmuyorum. Birileri bir şeyler uyduruyor devamında bana soru soruyorsunuz. Bu konu ile ilgili bir fikrim yok".