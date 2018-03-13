Bir araba markasının reklam yüzü olan Ozan Güven, photoshop yapılan bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Başarılı oyuncu, Instagram paylaşımına, "Doğaya Karış" notunu düştü. Ozan Güven'in uzayan boyu ve incelen bacakları dikkatlerden kaçmadı.

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