Ozan Kabak: "Hedefimiz Dünya Kupası'nda final"

Sezon başında Galatasaray A Takım kadrosunda da yer alan Ozan, dünyanın en önemli futbol organizasyonunda yer alacak olmalarından dolayı heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyız, Dünya Kupası oynayacağız. Dünyanın büyük kulüplerinin izleme ekipleri gelecek ve bizleri takip edecek. Dünyanın her bölgesinin en güçlü takımları ile karşılaşacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var, Avrupa şampiyonasında yarı final oynadık, niye şimdi final oynamayalım, niye şampiyon olmayalım? Yarı final oynamış bir takımın final oynaması kimseyi şaşırtmaz."

Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa şampiyonasında yarı final oynamalarının kendilerinden beklentiyi arttırdığını aktaran genç futbolcu, "Avrupa şampiyonasındaki yarı final bize öz güven ve ekstra bir motivasyon sağladı. Daha iyi işlere imza atabileceğimizi de biliyoruz, öz güvenimiz çok yüksek. Hedefimiz Dünya Kupası'nda final." ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİMİZİN FİZİK GÜCÜNÜ ETKİSİZ KILABİLİRİZ"

Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Yeni Zelanda, Mali ve Paraguay ile karşılaşacak milli takımın, rakiplerini de değerlendiren Ozan, "İyi bir kura çektiğimizi söyleyebilirim. Rakiplerimiz fizik olarak iyi ama yenemeyeceğimiz takımlar değil. Bizim takımımız, kısa bir takım ama çok koşan, mücadele eden ve teknik kapasitesi yüksek bir takımız. Topu ayağımızda tutarak onların fizik gücünü etkisiz kılabiliriz." yorumunda bulundu.

Hindistan'daki turnuvanın kariyerleri açısından da bir kırılma olabileceğinin altını çizen Ozan, "Dünya Kupası'na Avrupa'nın dev kulüplerinin izleme ekipleri de gelecek. Bizler de iyi performans gösterirsek tüm kapılar bizim için ardına kadar açılır diye düşünüyorum. Çalışacağız, tüm mücadelemizi ortaya koyacağız ve neler olacağını göreceğiz." sözlerine yer verdi.

"ÇİFT YÖNLÜ OYUNCU OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Avrupa şampiyonasından sonra UEFA tarafından turnuvanın en fazla dikkat çeken 10 futbolcu arasında gösterilen Ozan Kabak, "Bu çok gurur duyulacak bir gelişmeydi. Hedeflerime ulaşmak için kendimi daha güçlü hissetmemi sağladı. Ailem, takım arkadaşlarım ve hocalarımdan çok olumlu tepkiler geldi. Avrupa şampiyonası sonrasında UEFA tarafından en fazla dikkat çeken 10 futbolcu arasında gösterilmem bana ekstra motivasyon ve sorumluluk katıyor. Dünya Kupası'nda da aynı performansı sergilemeye çalışacağım. Tabii ki benim performansımdan çok takımın başarısı, finale çıkmamız önemli." şeklinde konuştu.

Stoperde oynamasına karşın attığı gollerle de adından söz ettiren Ozan, şunları söyledi:

"Öncelikle hedefim savunma yapmak ama oyunun hücum tarafını da oynamayı kendime görev edindim. Çift yönlü bir oyuncu olmaya çalışıyorum. Bunun için ekstra çalışıyorum. Topu oyuna her zaman iyi sokmaya çalışıyorum. Duran toplarda ileriye çıkıyorum, yan toplarda gollerimi atıyorum. Sürekli daha iyi olmaya çalışıyorum."

Genç futbolcu, hedefleri hakkında ise, "Sezon başında Galatasaray A takımı ile kampa gittim. Takımda tutunmaya ve kalıcı olmaya çalışacağım. Sonrasında ise Avrupa hedeflerim var. Orada ve A Milli Takım'da uzun yıllar oynamak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." yorumunu yaptı.

SEZER TAŞKOLU: İNŞALLAH BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

İzmir ekibi Göztepe'den milli takım kadrosuna yer alan Sezer Taşkolu da dünya futbolunun en büyük organizasyonunda yer alacak olmalarının kendilerini ekstra motive ettiğini söyledi.

Dünya Kupası'na katılmak için uzun ve zorlu bir yoldan geldiklerini belirten orta saha oyuncusu, "Bu serüven bizim için çok önce başladı. 2-3 senedir birlikte top oynayan, Avrupa şampiyonasında yarı final oynayan bir takımımız var. Aile olmuş, çok başarılı bir takımız. İnşallah Dünya Kupası'nda da başarı elde edeceğiz." dedi.

Genç futbolcu, ilk hedeflerinin gruptan çıkmak ve sonrasında adım adım finale doğru ilerlemek olduğunu aktardı.

17 Yaş Altı Milli Takımı'ndan olan beklentinin farkında olduklarını söyleyen Sezer, "Bu jenerasyondan sürekli olarak iyi olarak bahsedilmesi, bizi motive ediyor. Üzerimizde hafif bir baskı var, çünkü büyük bir başarı bekleniyor. Bizden başarı beklenmesi de normal çünkü üzerimizde ay-yıldızlı formayı taşıyoruz. İnşallah büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Erzincan doğumlu olan ve 15 yaşına kadar Erzincan'da futbol oynayan Sezer, "Futbola başlamama milli takım vesile oldu. Bölge karmasında oynadım, Göztepe Kulübü burada beni izledi, ilgi gösterdi ve İzmir'e çağırdı. 15 yaş altı takımından bu yana Göztepe'de oynuyorum." sözlerine yer verdi.

Göztepe ile sezon başı kampına da katılan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başı kampa katıldım. Üst seviye ve güçlü oyuncularla bir arada bulunmak gelişimim için çok önemli. Orada abilerimiz bize yardım ediyor. A takımda hep üst seviyede oynamak istiyorum. Amacım, önce genç milli takımlarda oynayarak başarı elde etmek ve Göztepe'nin A takımında oynamak. Tabii ki Avrupa'da da ülkemi temsil etmek istiyorum. Premier Lig'i seviyorum, çok baskılı, tempolu ve kaliteli bir lig. Oradaki maçları beğenerek izliyorum."

Kendisini geliştirmek için ekstra çalışmalar yaptığının altını çizen Sezer, "Futbol artık iki yönlü oynanıyor, eskisi gibi değil. Hücum yönümün iyi olduğunu düşünüyorum, bunun için de çok çalışıyorum. Antrenmandan sonra ekstra çalışmalar yapıyorum. Ama futbolun defans yönü de var. Defansif özelliğimi de geliştirmek için çabalıyorum." şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, kendi mevkisinde örnek aldığı isimlerin ise Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ve Real Madrid forması giyen Isco olduğunu da sözlerine ekledi.