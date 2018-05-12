Galatasaray'ın genç yıldızı tarihe adını yazdırdı...

Galatasaray altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Ozan Kabak, ilk kez sarı kırmızılı formayla resmi bir maça çıktı. Ozan Kabak, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de forma giyen 2000 doğumlu ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Ozan Kabak, savunmanın ortasında ve önünde oynayabiliyor.