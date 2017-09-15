Ozan Kaçmaz ile Belda Kaçmaz evlendi

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, bol bol çocuk yapmayı düşündüklerini belirten Ozan Kaçmaz, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 çocuk için uğraşacağız” dedi.

Düğünün davetlilerinden Seda Sayan, gazetecilerin, “Nihat Doğan’la aranızdaki buzları ne zaman erittiniz?” şeklindeki sorusuna “Bizim aramızda zaten buz yoktu” yanıtını verdi.

ozan kaçmaz

Belda Kaçmaz