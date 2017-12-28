Fenerbahçe, 13 yıl sonra ilk kez Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u Roberto Soldado'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Süper Lig'deki Osmanlıspor mücadelesinin ardından yedek kulübesine mahkum olan ve 1 dakika dahi forma giymeyen Ozan Tufan İstanbulspor maçında da teknik heyet tarafından tercih edilmedi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre maç sonuna doğru taraftarlar “Ozan Tufan” diye bağırarak yine oynatılmayan oyuncularına destek verdiler.

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