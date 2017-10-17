Ozan Tufan: Beşiktaş derbisinde gol atmayı çok istemiştim

Sezon başında ağır eleştirilere maruz kalsa da son haftalarda gösterdiği performansla taraftarların yeniden gözüne girmeyi başaran Ozan Tufan, Yeni Malatya karşısında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Aslında Beşiktaş derbisinde de gol atmayı çok istemiştim ama bir türlü olmadı. Kısmet Malatya maçınaymış” ifadelerini kullandı.



AYAĞINA SAĞLIK HASAN ALİ!

Sarı-Lacivertliler ’in tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 3. golünü geçtiğimiz gün Yeni Malatyaspor ağlarına gönderirken, ilginç bir durum dikkat çekti. 27 yaşındaki futbolcu, daha önce Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu filelerini sarsarken, 3 golün 2’sini solak olmasına rağmen sağ ayağıyla attı. 2012-13’te Galatasaray ağlarını TT Stadı’nda oynanan derbide havalandıran milli sol bek, dün de yine sağ ayağıyla takımını rahatlattı.

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