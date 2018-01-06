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Futbol

Ozan Tufan'da son durum

06.01.2018 - 11:07 | Güncelleme:

  • 1 Ozan Tufan Galatasaray'a mı transfer olacak?
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    Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın raporu ve yönetimin de onayıyla Robin van Persie ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan çalışmalara tek başına başladı...

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  • 2 Ozan Tufan Galatasaray'a mı transfer olacak?
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    Sarı-Lacivertliler, Antalya’ya giderek ikinci yarı için start verirken gözden çıkarılan genç orta saha da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin yolunu tuttu. 

  • 3 Ozan Tufan Galatasaray'a mı transfer olacak?
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    Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan Ozan’ın kendisi için hazırlanan özel program dahilinde altyapı hocalarıyla çalışmalarını sürdürdüğü ve diğer bir taraftan da menajeriyle transferini gerçekleştirmek için Avrupa kulüpleriyle görüşmelerine devam ettiği bildirildi.

  • 4 Ozan Tufan Galatasaray'a mı transfer olacak?
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    GALATASARAY İDDİASI

    Fotomaç'ın haberine göre ise; Fenerbahçe'de Antalya kampına götürülmeyen ve kendisine kulüp bulması bildirilen Ozan Tufan, Galatasaray ile yakınlaşmaya başladı. 

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  • 5 Ozan Tufan Galatasaray'a mı transfer olacak?
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    22 yaşındaki orta saha oyuncusu, aralarında sıkı bir bağ olan Fatih Terim'in yanına giderek yeniden eski parlak günlerine dönmenin planlarını yapıyor. 

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Yorumlar 23
  • Misafir 24 dakika önce
    aman ha allah yazdıysa bozsun
  • Misafir 25 dakika önce
    fatih terime layık bir topçu ver gazı belki oynar..
  • Misafir 26 dakika önce
    Fenerbahçe affeder çünkü GALATASARAY A gelirse adam gibi adam olur Emre mor da gelse 2000 ruhu gelir bunu Fenerbahçe iyi biliyor ve korkuyor asla vermezler Şampiyonluğu 2018 Galatasaray veya Beşiktaş olsun
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