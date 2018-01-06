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Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan Ozan’ın kendisi için hazırlanan özel program dahilinde altyapı hocalarıyla çalışmalarını sürdürdüğü ve diğer bir taraftan da menajeriyle transferini gerçekleştirmek için Avrupa kulüpleriyle görüşmelerine devam ettiği bildirildi.