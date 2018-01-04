Fenerbahçe'de son dönemde formasından uzak kalan ve teknik direktör Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarıldığı bilinen Ozan Tufan için bugün kritik bir toplantı gerçekleşecek. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre yarın başlayacak Antalya kampı öncesi başkan Aziz Yıldırım ile Kocaman’ın bir araya geleceği ve Ozan da dahil olmak üzere takımın son durumu masaya yatırılacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın bazı konularda oyuncusuna kırgın olduğu ifade edilirken başkan Yıldırım’ın bu gerilimi düşürüp Ozan’ın kampa katılmasını sağlamaya çalışacağı bildirildi.

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