Cadde'nin haberine göre, AVM'deki çalışanların ve futbol severlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen futbolcu, herkesle tek tek ilgilenip fotoğraf çekildi. Keyifli olduğu gözlenen Ozan Tufan, vale noktasındaki aracına binerek AVM'den ayrıldı.

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