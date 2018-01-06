Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın raporu ve yönetimin de onayıyla Robin van Persie ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan çalışmalara tek başına başladı...

Sarı-Lacivertliler, Antalya’ya giderek ikinci yarı için start verirken gözden çıkarılan genç orta saha da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin yolunu tuttu. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan Ozan’ın kendisi için hazırlanan özel program dahilinde altyapı hocalarıyla çalışmalarını sürdürdüğü ve diğer bir taraftan da menajeriyle transferini gerçekleştirmek için Avrupa kulüpleriyle görüşmelerine devam ettiği bildirildi.