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Sezon başında her şey çok güzeldi. Milli Takım'da olduğu için Fenerbahçe kampına normalden geç katılma hakkı olan Ozan Tuan, Aykut Kocaman'ın gelişinin kendisi adına yeni bir başlangıç olduğunu göstermek adına tatilini yarıda kesip çalışmaya başladı.