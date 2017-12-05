Özay Bakır kimdir? Özay Bakır ne iş yapıyor?

Özay Bakır, ünlü sanatçı Seren Serengil ile yaşadığı aşkla Türkiye'nin tandığı bir isim oldu. Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Özay Bakır'dan ayrıldığını duyurması üzerine, Özay Bakır hakkında çeşitli iddiar gündeme geldi. Bu sırada en çok merak edilen de Özay Bakır kimdir? Ne iş yapar? kaç yaşındadır? gibi soruların cevapları oldu.

ÖZAY BAKIR KİMDİR?

Özay Bakır, 3 Haziran 1980 tarihin de doğdu. Çeşitli mekanlarda sahne alan genç şarkıcı, 2013 yılında yapmış olduğu kalp isimli single ile müzik piyasasına giriş yaptı. Son olarak “toz duman” isimli bir albüm çıkaran Özay Bakır, 1971 doğumlu sevgilisi Seren Serengil kadar olmasa da sosyal medyayı kullanıyor.

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