İstanbul’da Özbekistan uyruklu Odına M. (40), ayrıldığı eski sevgilisine, kendisini başka bir kadınla görüntüleyerek şantajda bulundu. 1 yıl önce ayrıldığı Özbekistan uyruklu sevgilisi Odına M. tarafından tehditle şantaj yapıldığını söyleyerek polise başvuran tekstilci işadamı K.B., “Onunla bir süre birlikte olduktan sonra ayrılmıştık. Evimin anahtarı kendisinde vardı. Bir gün ben başka bir kadın arkadaşımla beraberken bu anahtarı kullanarak içeri girip benim görüntülerimi çekti. Daha sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra bu görüntüleri kullanarak benden para istemeye başladı” diye konuştu.

SERİ NUMARALARI ALINDI

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polisler, bu şikâyetin ardından harekete geçti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, K.B.’den, şüpheli Odına M.’yi arayarak parayı teslim etmek için kendisine randevu vermesini istedi. Mecidiköy’de bir kafeteryaya gelen Odina M., seri numaraları alınarak bir zarfın içine konulan paraları aldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Odina M., K.B. ile birlikte olduğu dönemde borç para verdiğini, o parayı geri almaya çalıştığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER