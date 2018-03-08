Özbekistan'da işkence iddialarına ilk kez soruşturma!

Taşkent Mahkemesi, anayasal rejime muhalefet etmekle suçlanan 44 yaşındaki Abdullayev'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın davasını görmeye başladı.

Hakim Zafar Nurmatov başkanlığındaki mahkeme heyeti, Abdullayev'in sorgu sırasında güvenlik görevlilerinin kendisine işkence yaptığına ilişkin iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Abdullayev, duruşmada sol kolunda işkenceden kaldığını ileri sürdüğü izleri gösterdi.

Abdullayev'in avukatı Sergey Mayorov da sorgu sırasında müvekkilinin işkenceye maruz kaldığını öne sürerek, Abdullayev'in tıbbi muayeneden geçirilmesini talep etti.

Nurmatov, avukatın talebini kabul etti ve muayene sonuçları gelene kadar duruşmayı erteledi.

Özbekistan'da mahkemeler, uzun yıllar boyunca sanıklara işkence yapıldığına dair şikayetleri kabul etmiyordu. Taşkent Mahkemesinin kararı, bu açıdan bir ilk kabul ediliyor. İnsan hakları savunucuları, Taşkent Mahkemesinin kararının Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in mahkeme-hukuk alanında başlattığı reformlarla bağlantılı olduğuna dikkati çekiyor.

Mirziyoyev'in imzaladığı "Mahkeme ve sorgulama sırasında vatandaşların hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasına” dair kararnameye göre, işkence ve diğer yasa dışı yollarla elde edilen kanıtlar mahkeme tarafından kabul edilemeyecek.

Abdullayev'in de aralarında bulunduğu 4 sanık, anayasal rejime muhalefetten eylül ayında tutuklanmıştı.

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