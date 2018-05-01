Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan temasları kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 25 anlaşma imzalandı. Temaslar sırasında 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata varıldı. Törende, imza atılan anlaşmalar arasında kamu özel ortaklığı ilkeleriyle kömür ve doğalgaz tesisi inşası mutabakat muhtırası, Taşkent Havalimanı’nın yeni uluslararası yolcu terminali inşası ve havalimanının altyapısının geliştirilmesi mutabakat muhtırası, yatırım projeleri finansmanı kredi anlaşması, Taşkent’te Türk İş Merkezi inşası mutabakat muhtırası da var.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Taşkent’te Ziraat Bankası merkez ofisi inşası, iki ülke arasında inanç turizmini geliştirme amacıyla işbirliği yapılması için de mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki enerji alanındaki anlaşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte imzalayan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 30 artışla 1.5 milyar doları bulduğunu belirterek, bu rakamın kısa sürede 5 milyar dolara çıkarılmasına ilişkin de mutabık kaldıklarını aktardı.