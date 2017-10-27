İş-Yaşam

Özbekistan Türk zırhlısını tercih etti

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:17:45 | Güncelleme: 27 Ekim 2017 Cuma, 11:52:21

Nurol Makina ile UzAuto arasında bin adet Ejder Yalçın zırhlısının Özbekistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı. Mutabakat, 24 adetlik hazır alımı ve 3. ülkelere satışı da kapsıyor

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    Türk savunma sanayisinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ, yurt dışı pazarlara açılma konusunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket ile UzAuto firması arasında bin adet Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Özbekistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

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  • 2 Özbekistan Türk zırhlısını tercih etti
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    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında, iki ülke şirketleri arasında savunma sanayisi alanında önemli iş birliğine gidildi.

  • 3 Özbekistan Türk zırhlısını tercih etti
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    İmzalanan mutabakat muhtırasına göre, Nurol Makina ile UzAuto bin adet Ejder Yalçın zırhlısını Özbekistan'da ortak üretecek. Mutabakat, 24 adetlik hazır alımı ve 3. ülkelere satışı da kapsıyor. Ayrıca ileride başka araç modellerinde de üretim söz konusu olabilecek.

  • 4 Özbekistan Türk zırhlısını tercih etti
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    Nurol Makina, tercih sürecinde, fiyat avantajına sahip Rus ve Çinli rakipleriyle yarıştı. Ejder Yalçın zırhlısıyla rakiplerini geride bırakan Nurol Makina, uluslararası pazarlardaki iddiasını ortaya koydu.

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  • 5 Özbekistan Türk zırhlısını tercih etti
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    Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen araç, 2014'te hizmet vermeye başladı.

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Yorumlar 42
  • Misafir 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:40
    bazıları kendını batından aşagı göre göre baya alcak olmuşlar
  • Misafir 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:03
    Bu konularda biraz daha ketum olmalıyız, Bu kadar resimlemeyi, haber yapmayı uygun görmüyorum.
  • Misafir 23 Ekim 2017 Pazartesi 12:51
    yavv adamlar dronlarla uçuyolar siz neden bahsediyosunuz bee
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