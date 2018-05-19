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"Aşkı bulduğunda üçüncü şahıslara kulak asmadan doya doya yaşaman gerektiğini, senin yaşam enerjini yok edecek, hiçleştirecek insanlardan kim olursa olsun uzak durman gerektiğini, sahiplenmekle kölelik,bağlanmakla bağımlılık arasınki farkın ne olduğunu, kadınlara saygılı ve zarif olman gerektiğini, kimseyi ayıplamaman ve şekilci olmaman gerektiğini, en yok zamanında dahi çalmaman ve çalışarak kazanman gerektiğini, hayallerini büyük tutup onları gerçekleştirmekten korkmaman gerektiğini, şöhrete ve paraya köle olmaman gerektiğini, cimri olmaman ama seni yoksullaştıracak kadar da bonkör olmaman gerektiğini, yokluğun içinde öğrenecek çok şey olduğunu, kaba kuvvetin zayıf insanların işi olduğunu ama sana uygulandığında da karşılığını vermeye hazır olman gerektiğini, hayvanları ve doğayı sevmeni, sanatı ve bilimi önemsemeni, daha bir çok hayat tecrübemi sana ömrüm yettiğince öğretmeye çalışacağım. Tek duam bu... Seni çok seviyorum. İyi ki doğduk."