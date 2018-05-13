Posta'nın haberine göre, 'İstanbullu Gelin'in başrolünde oynayan ve haftanın 6 günü 10'ar saat çalışan Özcan Deniz, setten 'babalık izni' istedi.

Yapım şirketi ve yönetmen, Özcan Deniz'e 30 Nisan'dan başlayarak 40 günlüğüne yeni bir çekim planı hazırladı. Özcan Deniz, yeni hazırlanan plana göre, artık sedece haftanın 2 günü çalışıyor ve tüm sahneleri çekilip bitiriliyor. Oyuncu, kalan tüm zamanını Zekeriyaköy'deki villasında eşi ve oğluyla ilgilenerek geçiriyor.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.