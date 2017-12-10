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Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Öteki Taraf'ın galası geçen hafta yapılmıştı. Posta'nın haberine göre, galaya Deniz'in bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Afra Saraçoğu da geldi.