Özcan Deniz hastaneye kaldırılmıştı nedeni ortaya çıktı

Özcan Deniz rol aldığı dizinin setinde bir ay önce bayılmış, hastaneye kaldırılmıştı. Üzücü olay sonrası 4 aylık hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ile düğün tarihini ertelemişti. Günler sonra Özcan Deniz'in hastalığının nedeni ortaya çıktı.

Posta'nın haberine göre, sık sık başı dönen, buna bağlı olarak midesi bulanan Özcan Deniz için sette ambulans ve doktor bekliyor. Kendisini kötü hissettiğinde çekime ara veriliyor.

Özcan Deniz'in yaptığı bir uçak seyahatinde havadaki basınç nedeniyle beynine oksijen gitmemesi üzerine vücudunun reaksiyon gösterdiği konuşuluyor.

özcan deniz

Feyza Aktan