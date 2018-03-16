Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi. Özcan Deniz'in nikahından ilk görüntü ortaya çıktı. Nikah, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy’de bulunan villasında kıyıldı.

Basına kapalı gerçekleşen törene sadece çiftin yakın çevresinin katıldığı öğrenildi. Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı.