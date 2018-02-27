EVRAKLARI VERDİLER

Özcan Deniz, sevgilisi Feyza Aktan’la geçtiğimiz günlerde Sarıyer Evlendirme Dairesi’ne başvurdu. HT Magazin'in haberine göre, gizli tuttukları nikâh için gerekli evrakın bir kısmını veren çift, önümüzdeki hafta dünya evine girecek.

GELİNLİK GİYMEYECEK

Zekeriyaköy'deki villada gerçekleşecek nikâha aileler ve çok yakın dostlar dahil 15 kişi katılacak. Düğün ise doğumdan sonra temmuz ayında gerçekleşecek. 7 aylık hamile Feyza Aktan’ın gelinlik giymek istemediği öğrenildi.

Erkek bebek bekleyen çift, geçtiğimiz aylarda birlikte yurtdışı tatiline çıkmıştı.