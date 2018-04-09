Geçtiğimiz ay sade bir törenle dünya evine giren Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti nikâhın ardından ilk kez ortaya çıktı. Oğullarına kavuşmak için gün sayan ikili, Etiler’deki bir restoranda baş başa yemek yedi.

HT Magazin'in haberine göre, karnı burnunda olan 8 aylık hamile eşinin elini bir an olsun bırakmayan ünlü oyuncu, evliliğin nasıl gittiğiyle ilgili soruları duymazdan geldi.