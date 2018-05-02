DOĞAR DOĞMAZ GÖTÜRDÜ

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BEBEĞE KUZEY ADINI VERDİLER

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, mart ayında nikâh masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, pazar gecesi özel bir hastanede oğullarını kucaklarına almıştı.