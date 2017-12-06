Özcan Deniz'in babası Sadık Deniz hastaneye kaldırıldı, Özcan Deniz'in babası hastaneye kaldırıldı

Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz, önceki akşam hastaneye kaldırıldı. Başrolünde yer aldığı ‘Öteki Taraf’ filminin gerçekleşen gala sonrası Özcan Deniz ve yapımcı ağabeyi Ercan Deniz, babaları Sadık Deniz’in rahatsızlığını öğrenir öğrenmez after partiyi iptal ederek hastaneye koştu.

Hürriyet'in haberine göre, baba Sadık Deniz, 23.00 sularında evde fenalaşınca ilk olarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kontrollerden geçen Sadık Deniz, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Özcan Deniz’in yapımcı ağabeyi Ercan Deniz, “İdrar enfeksiyonu şüphesiyle hastane kaldırılmış. Şu an yoğun bakımda fakat durumu iyi. Tedbir amaçlı geceyi burada geçirecek. Gerekli açıklamayı doktorumuz bugün yapacaktır.” dedi.

Ercan Deniz, galada telefonların sessizde olduğu için haberi geç aldıklarını, Özcan Deniz’in Kartal’daki hastaneye geldiğini ve oradan da eve gittiğini söyledi.

özcan deniz

Sadık Deniz

Öteki Taraf