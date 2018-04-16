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Sözcü'nün haberine göre; Feyza Aktan Deniz konuyla ilgili ilk kez konuştu. Aktan, "Tamamen tesadüf her gün farklı kıyafet giyiyorum. Benim için görsellikten önce nasıl rahat ediyorsam öyle giyiniyorum" dedi.