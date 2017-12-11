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BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, baba olmaya ve evli ünlüler kervanına katılmaya hazırlanan Özcan Deniz, 4 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile ilk kez görüntülendi. Aşk hikâyeleri film senaryolarını aratmayan ikili, Deniz’in yeni filmi ‘Öteki Taraf’ın Viyana galasına gitmek için geldikleri Atatürk Havalimanı’nda el ele objektiflere yansıdı.