Tek başına alışveriş yapan ünlü oyuncu, “Doğuma az kaldı. Biraz alışveriş yaptım. Çocuk alışverişi değil, oğlumun her şeyi tamam” dedi.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, erkek bebek bekleyen ve doğumun Türkiye’de olacağını açıklayan Deniz, bebeğin ismiyle ilgili sorular üzerine, “İki tane isim arasında kavgamız var, birinden biri olacak. Tuğla gibi bir isim olmayacak, ikisi de şık” diye konuştu.