Özcan Deniz, 7.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’la geçen hafta nikâh masasına oturmuştu.

Seda Sayan'ın sunduğu Seda Sayan'la programının haberine göre, Nikah sonrası Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'a bir çok reklam teklifi geldiği Özcan Deniz'in teklifleri, "Oğlum para aracı değil" diyerek kabul etmediği öğrenildi.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Zekeriyaköy’deki evlerinde aile arasında yapılan sade bir törenle dünya evine girdi.