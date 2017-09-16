Özdeş: ''Hücumda yetersizdik''

Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, bugünkü hücum performansından memnun değil...

Yaşanan sakatlık sebebiyle oyuncu haklarından birini kaybettiğini söyleyen Özdeş, ''Galatasaray ilk 4 maçta 2. yarılarda rakibin oynamasına izin veriyordu. Bu da bizi çok yordu. Savunmamızdan bir oyuncumun sakatlanması ön tarafta bir oyuncu değişikliğinin eksik olmasını gerektirdi. Bugün sadece savunma yaptık, hücumdan memnun değilim. Çok iyi hücum oyuncularım var fakat bugün performansları iyi değildi.'' dedi.

''DİKİNE ATAKLARI DURDURDUK AMA...''

Dikine yapılan atakları durdurduklarını söyleyen Kemal Özdeş, ''Galatasaray'ın dikine ataklarını durdurduk ancak bu kez farklı bir oyun oynayarak bekleri çok çıkmaya başladı. Bugün bize en büyük problem yaratan şey çıkarken yaptığımız top kayıpları oldu. Çıkarken yaptığımız kayıplar pahalıya patladı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da çok kırılma anı bir pozisyonda gol buldu Galatasaray.'' ifadelerini kullandı.

Maçın hakemiyle ile ilgili açıklamalarda bulunan Özdeş, ''Hakemi de kutluyorum iyi bir maç yönetti. Önümüzde zor bir maç var, oyunumuzu toparlayacağız.'' diyerek sözlerini noktaladı

Galatasaray Kasımpaşa

Kemal Özdeş