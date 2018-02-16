Gazete Habertürk'ün haberine göre; devre arasında Atiker Konyaspor’a kiralanan Orkan Çınar konusunda gözler bugün Yeşil-Beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek’e çevrildi.

Konyaspor’a bedelsiz bir şekilde kiralanan Orkan’ı oynatıp oynatmayacağı merak konusu olan Özdilek’in Beşiktaş Yönetimi’ne jest yapacağı öğrenildi.

Genç yeteneği 11’e almayı düşünmeyen Özdilek’in herhangi bir bedel ödenmeden transfer edilen Orkan’ı maç kadrosuna almama ihtimalinin bile bulunduğu ifade edildi.