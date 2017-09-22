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UÇAKTA 3 YERİNDEN KIRILMIŞ

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in hostes olan eşi Özlem Güney olay sonrası gazetecilere açıklama yaparak, "Aslında şöyle, benim bir tadilat işim vardı. O sebepten dolayı da kaptanımıza gelemeyeceğimi söyledim. Diğer hostes arkadaşımızı aldılar. Bazen buna kader deriz, çok şükür ki kimseye bir şey olmadı ve buna çok mutluyum" dedi.