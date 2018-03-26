Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ayalp'ın ailesi kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istedi.
Konuyla ilgili harekete geçen Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp olarak aranan Ayalp'ın bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak olayın şüphelisi Gül Gülizar Ayalp'ın eşi Kemal Ayalp ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Güler Özkaraman isimli şahıs hakkında gözaltı kararı çıkardı. Alınan gözaltı kararı sonrası kayıp kadının eşi Kemal Ayalp ile sevgilisi olduğu iddia edilen Özkaraman yakalanarak gözaltına alındı.
DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDILAR
İHA'nın aktardığına göre; Gözaltına alınan şahıslardan Kemal Ayalp ve Güler Ö. çıkarıldığı mahkemece delil yetersizliğinden adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Daha sonra Şehitkamil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye esnasında, Gaziantep'in Sehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi yanında bulunan mezarlığın üst kesimindeki çalılıklar arasında bir kadın cesedi olduğunu tespit etti. Çürümüş kadın cesedi bulan jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri durumu Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından bulunan kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadın cesedinin sağ elinde bulunan yüzük içerisinde Kemal yazısının bulunması üzerine Adli Tıp Kurumuna gelen Gül Gülizar Ayalp'in ablası Ayşegül Efilti, cesedin kız kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Kardeşinin cesedini teşhis eden abla Efilti, sinir krizi geçirdi. Efilti'ye, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Cesedin ise yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
EŞİNİ SEVGİLİSİNİN YANINDA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Cesedin bulunması sonrası yeniden gözaltına alınan Güler Ö.'nün jandarma karakolunda verdiği ifadede, olay günü Kemal ve eşi Gül Gülizar Ayalp ile beraber arabayla dolandıklarını, Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarlığın yan tarafına geldiklerini, burada Kemal Ayalp'in pompalı av tüfeğiyle eşi Gül Gülizar Ayalp'i omzundan yaraladığını, daha sonra eşini arabadan indirerek kafasına sıktığını, eşinin cesedini de yol kenarında bulunan çalılıklar arasına sakladığını iddia ettiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNDE YATMIŞ
Eşini öldüren Kemal Ayalp'ın çok sayıda farklı olaylardan sabıkasının olduğu ve daha önceden 8 yıl cezaevinde yattığı eşini öldürmesinden sonra hakkında yakalanma kararı çıkarıldığı belirtildi. Eşini sevgilisinin yanında öldüren Kemal Ayalp'ın olay yerine gittikleri otomobili olaydan hemen sonra sattığı belirtildi.
Satılan otomobili bulan ve yeni sahibin elinden alan jandarma ekipleri araçta incelemede bulundu. Araç içerisinde kan ve pompalı av tüfeğinden çıkan saçma izlerine rastlanırken, incelemelerin ardından otomobil sahibine yeniden teslim etti.
Öte yandan, eşi tarafından öldürülen Gül Gülizar Ayalp'ın yaklaşık 10 yıl önce Kemal Ayalp ile kaçarak evlendikleri ve evlilikleri sonucunda ise 9 ve 5 aylık iki çocuklarının olduğu öğrenildi.
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