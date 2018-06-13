Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Son zamanların yoğun ilgi gören meslekleri arasında yer alan Güvenlik Görevlisi mesleğini yapmak isteyen adayların katıldığı Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu adaylar için ilk etapta Özel Güvenlik Kursu ile mesleği öğrenmeleri sağlanıyor ardından da adaylar, Özel Güvenlik Eğitimi ve Yenileme Eğitimi Sınavına katılıyor. Son olarak da Özel Güvenlik 76. Temel Eğitim ve 52. Yenileme Sınavı 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Güvenlik Görevlisi alımı için gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavı 3 Haziran 2018 Pazar günü saat 14.00'da yapıldı. Sınavın ardından adaylar heyecanla bekleyişini sürdürüyor. ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmazken, sonuçların açıklanacağı tarih de net olarak bilinmiyor. Sınavdan kısa bir süre sonra açıklanacağı bilinen Özel Güvenlik sonuçlarının bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖGG sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Özel Güvenlik 76. Temel ve 52. Yenileme Eğitimi yazılı sınav soruları geçtiğimiz gün erişime açılmıştı.

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ SORULARI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

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