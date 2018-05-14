Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere 22 Şubat'ta Kayseri'den törenle uğurlanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 22 polis, görevlerini başarıyla tamamlayarak kente döndü. Polisleri aileleri ve yetkililer karşıladı. Çocuklar, polis babalarıyla hasret giderdi.

DHA'nın haberine göre, Vali Süleyman Kamçı da Özel Harekat polislerini tebrik etti. Vali Kamçı, "Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Afrin bölgesine uğurladığımız polislerimiz çok şükür sağ sağlim döndü. Ben, aileleri ve sevdikleriyle huzurlu bir ömür geçirmesini diliyorum" dedi.

Afrin'deki operasyona katılan Özel Harekat komiseri Kemal Akbal ise "Operasyon çok güzel hazırlanmıştı. Herkes görev bilinci ile elinden geleni yaptı. Bizler de verilen vazifeyi yerine getirdik ve muzaffer olduk" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER