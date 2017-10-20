Özel harekatçılardan savaş muhabirlerine eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen programa Azerbaycan, Afganistan, Filipinler, Bosna Hersek, Kosova, Etiyopya, Arnavutluk, Kenya, Sırbistan ve Pakistan'dan 25 kursiyer muhabir katılıyor.
AA'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda 16-17 Ekim'de verilen eğitimde kursiyerlere kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silahlar ve kişisel güvenlik konularında bilgi verildi ve kurşun geçirmez ekipmanlar anlatıldı.
Saha eğitimleri kapsamında Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 16 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Şekertepe mevkisine götürülen kursiyerlere, güzergahta kendilerini bekleyen örnek pusu olayları konusunda bilgi verilmedi. Kursiyerler, aniden bomba ve silah sesi duyduklarında tam siper pozisyonu aldı.
Zorlu arazi koşullarında 5 kilometre yürüyen kursiyerler, geceyi kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi. Burada senaryo gereği hedef bölgeye giderek görüntü almaya çalışan kursiyerler, aydınlatma fişeği atıldığında yere yatarak saklanmaya çalıştı.
AFAD TARAFIDAN BİLGİ VERİLDİ
Kursiyerler, polislerce düzenlenen baskın tatbikatlarında senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu. Sabah farklı bir güzergahtan 10 kilometre yürüyerek Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na gelen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünelin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflerden görüntü almaya çalıştı.
Kursiyerlere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanları tarafından afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi de aktarıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, kursiyerler deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini gördü.
Bomba İmha Daire Başkanlığı da kursiyerlere "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" konusunda eğitim verdi. Uzman polisler tarafından alanda belirli patlayıcıların etkilerini deneyimleme imkanı bulan kursiyerler, zaman zaman bombalardan kaçmak için yere yatmak ve sürünmek durumunda kaldı.
Bu arada kursiyerler, eğitim sonrası paintball oynayarak koordinasyon ve ekip çalışması reflekslerini güçlendirdi, moral depoladı.
İki haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan sertifika veri
- Emniyet Genel Müdürlüğü
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