Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik uyarınca, çalışma izni bulunmayan ve kayıt dışı personel çalıştıran özel hastanelere verilen idari para cezaları, bir önceki ay elde ettikleri gelirin binde 4’ünden yüzde 4’üne çıkarıldı. Daha önce sağlık kuruluşunun tamamı için verilen 5 günlük kapatma cezası, ilgili poliklinikle sınırlandırıldı. Kusurlu bulunan poliklinik 10 güne kadar kapatılabilecek.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre özel muayenehanesi olan doktorlar akut hastaları için özel hastanelerle anlaşma yapabilecek. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve tıp merkezi müştereken sorumlu olacak. Bu durumdaki hastalar, tıp merkezindeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı konusunda bilgilendirilecek ve buna ilişkin rıza formu imzalatılacak.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri, bulundukları ilde birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışabilecek.

ÖZEL HASTANE

kayıt dışı personel cezası