Özel okullar için şubat ayı “erken kayıt” döneminin açıldığı bir zaman dilimini oluşturuyor. Her yıl özel okullar bir sonraki öğretim yılı için hem öğrenim ücretlerini bu dönemden itibaren açıklamaya başlıyor hem de gelecek yılın öğrenci sayısını kayıtlarını yaparak garanti altına alıyor.
Peki erken kayıt bir avantaj mı?
Velilerin bu dönemde yanıtını aradıkları soruların başında işte bu soru geliyor. Çünkü bu dönemde okullar, kayıtlı olan öğrencilerinin velilerine hem alternatif olarak indirim hem de burs teklifinde bulunuyor.
Gazete Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın haberine göre, veliler de bir sonraki yılın öğrenim ücretini garantilemek için bu teklifleri değerlendiriyor. Ancak bu dönemde en büyük sıkıntıyı 8’inci sınıf öğrenci velileri yaşıyor. Çünkü önümüzdeki haziran ayında liseye geçiş sınavı olacak ve aileler çocuklarının bu sınava girmesini ya da adrese dayalı yerleştirme sistemine katılmayı istiyor. Bu nedenle de özel okula devam edip etmeme kararı vermekte zorlanıyor. Erken kayıt yaptırmadıkları takdirde teklif edilen burs ve indirimleri kaybedeceklerini düşünüyor. Ama bir yandan da çocuklarının devlet liselerine geçiş için sınava girmesini istiyor.
MÜLAKAT YA DA SINAVLA SEÇİYOR
Bu arada birçok özel okul ilkokul 1’inci sınıfa ya da anaokuluna alacakları öğrencilerini “seçme” yöntemi olarak mülakat ya da sınav kullanıyor. Yani siz çocuğunuzu istediğiniz bir okula bazen kayıt yaptıramıyorsunuz. Çünkü çocukların sınav ya da mülakatta aldıkları notlar onların kayıt olup olmayacaklarını belirlemede bir kriter olarak kullanılıyor.
Bu yöntemler de velilerin tepkisini çekiyor, “4 ya da 6 yaşındaki çocuklarımız bu tür sınavlarla damgalanıyor. Başarı ya da başarısızlık duygusunu daha bu yaşlarda yaşamaya başlıyorlar” diyor. Okullar ise öğrencilerini seçme hakkına sahip olduklarını dile getirerek, bu sınavları ve mülakatları yapmalarının en doğal hakları olduğunu dile getiriyor.
VELİ KAYIT SÖZLEŞMESI İMZALAMAYI UNUTMAYIN
Özel okullar ne kadar zam yapabilir ve veli kayıt ya da özel okul kayıt sözleşmesi nedir? Bu soruların yanıtları da merak ediliyor. Önce özel okulların ne kadar zam yapabileceklerine bakalım. Zam kurallarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) belirliyor. Ancak bu ara sınıflar için geçerli zam oranı oluyor. Yıllık öğrenim ücretlerinin ne kadar olacağına ilişkin bir sınırlama yok. Gelelim ara sınıflarda okuyan öğrencilerin velilerinin ne kadar zam artışı ile karşı karşıya kalacağına. MEB açıklamasına göre okullar ücretlerini ocak ayından mayıs sonuna kadar açıklamak zorunda. Açıklamazlarsa bir önceki yılın ücreti geçerli olur.
ÖZEL OKULLAR NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
Buna göre ara sınıfların eğitim ücreti, bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete (Yurtiçi-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanacak. Yani enflasyon+ yüzde 5 dersek yanlış olmuyor.
VELİ-ÖZEL OKUL KAYIT SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Özei okul kayıt sözleşmesi veli ile okul arasında yapılıyor. Bu sözleşmede kurumun yıllık öğrenim ücreti, öğrencinin kaydedildiği yıllık öğrenim ücreti, yemek, kahvaltı, ödeme şekli, taksit tutarı, öğrencinin aldığı burs, indirim, kardeş indirimi bilgilerine yer veriliyor. Bu sözleşme öğrenciniz okuldan ayrılana kadar geçerli. Bu nedenle de indirim ya da burs miktarı ile koşullarının bu sözleşmede belirtilmiş olması gerek..
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