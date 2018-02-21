Yapılan açıklamada özel olimpiyatların ruhuna işleyen "Oyun birlikte" ve "Hayat birlikte" mottolarının, birleştirme projesi ile hayata geçerek daha zengin ve sürdürülebilir hale geleceği kaydedildi. Projede tüm özel ve partner sporcuları her ay sportif alanlarda ve saha dışındaki sosyal ortamlarda tanışmaya, kaynaşmaya ve güzel bir dostluğun ilk adımlarını atmaya davet ediyor. Özel ve partner sporcular yıl boyunca düzenli etkinliklerle buluşuyor, birbirlerini tanıyor, zaman geçirerek kalıcı bir dostluğun temellerini atıyor.





Projenin devamlılığını sağlamak için özel sporcularımızın devam ettiği rehabilitasyon merkezleri/iş okulları ile partner sporcularımızın devam ettiği okulları birbirleriyle eşleştiriyoruz. Bu okullarda tamamen gönüllülerin yönetiminde olan Özel Olimpiyatlar Türkiye öğrenci kulüpleri kuruyoruz. Bu kulüpler sürekli olarak sportif ve sosyal etkinliklerde bir araya geliyor. Eşleşen okullardaki sporcularımız yıl boyunca, hem karma spor branşlarında bir arada mücadele etmenin tadına varıyor hem de birbirinden farklı sosyal etkinliklerle dostluklarını pekiştiriyorlar. Kimi zaman bir futbol maçının ardından sinemaya, tiyatroya, at binmeye ya da mutfak atölyesine katılıyor kimi zaman ise heyecanlı bir basketbol maçı sonrası piknik yaparak eğleniyor ve dinleniyorlar. Bu süre içerisinde özel ve partner sporcularımız sahada ve sosyal alanlarda vakit geçiriyor, önyargıları ortadan kaldırıyor. Tabi ki en güzel dostlukların ilk adımları da bu etkinlikler sayesinde atılıyor.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Tarih: 23.02.2018

Saat: 10.00-11.35

Yer: İstek Özel Uluğbey Okulları

Atalar Mah. Atalar Cd. Akgün Sk. No:23 Kartal-İSTANBUL

Telefon: 0216 488 13 08

Etkinlik Sorumlusu: Hakan GÜMÜŞ

Köksal BAYAZIT 0538 258 60 06