Özel sektör yıllar önce devraldığı gazı BOTAŞ'a satmak istiyor

Doğalgaz sektörü, kışa hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın attığı adımlarla tüketim rekor kabul edilen 260 milyon metreküpe çıksa bile arz sorunu yaşanmayacağı belirtilen sektörde, fiyat eksenli yeni bir süreç gündeme geldi. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; BOTAŞ, yıllar önce doğalgazda 'serbest piyasa' hedefiyle Rusya’dan Batı Hattı’ndan ithal ettiği doğalgazın 10 milyar metreküpünü özel sektöre devretmiş, ithalatçılar gazın bir bölümünü kurdukları şirketler üzerinden, bir bölümünü de toptancılara satarak, abonelere ulaştırmıştı. BOTAŞ’ın ilan ettiği 'serbest tüketici' gaz satış fiyatı, toptancıların maliyetinin altında kalınca, sektörde 'tersine kontrat devri' olarak anılan yeni bir süreç başladı.
Özel sektör toptan gaz satış şirketleri BOTAŞ’tan önce müşterisi oldukları özel sektör gaz ithalatçısı şirketlerle temasa geçti. HABERTÜRK’ün sorularını yanıtlayan toptancılar, “İthalatçılara, ‘Bu fiyatlarla gaz almamız mümkün değil. Zarar ediyoruz, müşterilerimize satamayız’ yönünde yazılar yazdık” dedi.
BOTAŞ’A “GAZI SİZ ALIN” ÖNERİSİ
Bazı ithalatçı ve toptancılar, BOTAŞ’ın kapısını çaldı ve 'Bizim gazımızı siz alın' teklifinde bulundu. Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın, ilan ettiği serbest tüketiciye gaz satış fiyatının her bin metreküp için 704 TL dolayında olduğunu belirterek, “Toptancılara, bin metreküp doğalgaz 790-800 TL’ye mal oluyor. Bu fiyata, müşterilere gaz satmamız mümkün değil” dedi.
BU YIL ARZ YÖNLÜ KRİZ OLMAYACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış aylarında doğalgaz tüketiminin aşırı yükselmesi, boru hatlarındaki arızalar ya da kaynak ülkelerdeki geçici sorunlardan dolayı ortaya çıkan arz yönlü krizin bu yıl yaşanmaması için bazı adımlar attı. LNG’den gazlaştırma kapasitesi artırıldı. İki ayrı bölgede yüzer LNG terminali (FSRU) devreye alındı, depolama kapasitesi de yükseltildi. Enerji Bakanlığı’na göre 2016 yılının başında günlük 190 milyon metreküp ulusal şebekeye gaz sağlayabilen Türkiye, bu yıl sonunda 288 milyon metreküp günlük kapasiteye ulaşmış olacak. Böylece, azami günlük tüketimin, rekor olarak kabul edilen 260 milyon metreküp seviyelerine çıkması durumunda sistemde arz sorunu yaşanmayacak.
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