Özel sektörün yurtdışı borcu artıyor

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 401 milyon dolar artarak 18.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1.5 milyar dolar artışla 31.8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 376 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 2 milyon dolar artışla 4.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3.6 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 507 milyon dolar artışla 7.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 226.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 49.3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde

78.1'ini finansal kuruluşların, yüzde 21.9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69.1 milyar dolar tutarında gerçekleşti.