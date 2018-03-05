Atatürk Havalimanı'na gelen kafileyi, İstanbul Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Baturalp Eliçevik ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Can Dağaşan karşıladı.
Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, verimli bir şampiyona geçirdiklerini belirterek, "Fransa'ya vardığımızda, yarıştan bir gün önce 8 şehit olduğunu öğrendik. Ardından çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklar, 'Biz bu madalyaları şehitler için alacağız' dediler. Orada bizi destekleyen Türkler de vardı. İstiklal Marşı'nı okutabilmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Özel sporculara hükümetin ciddi bir desteğinin olduğunu kaydeden Kurt, "Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, sporcuları arayarak tek tek onlarla görüştü. Ona da çok teşekkür ediyoruz. En büyük hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak. Bunun için federasyon ve teknik ekiple ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Anadolu Ajansı'na da haberlerimizi halkla buluşturduğu ve sesimiz olduğu için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
ANTRENÖR GÖZ: 3 ALTIN MADALYA ALDIK
Milli takım antrenörlerinden Aytunç Göz, 2020 Paralimpik Oyunları'nda bir ilki gerçekleştirerek altın madalya kazanmak istediklerini aktardı.
Hiçbir başarının tesadüf olmadığını ve bunun için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Göz, şunları kaydetti:
"Bu inancın gerçekleşebilmesi için bir takım etmenler gerekiyor. En büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hiçbir imkandan ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz bu kampların neticesinde sporcularımız da hedefledikleri basamakları bir bir çıktılar. İstiklal Marşı'mızı okutarak bizleri onurlandırdılar. Bu zamana kadar hiç gerçekleşmemiş 3 altın madalya aldık. Kadınlarda ise takım halinde dünya üçüncüsü olduk. Yine bir ilki gerçekleştirip 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize altın madalya getirmek istiyoruz."
Organizasyonda birer altın ve gümüş madalya kazanan Muhsine Gezer ise daha üst seviyeye çıkmak istediğini ve 2020 Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkmayı hedeflediğini dile getirdi.
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