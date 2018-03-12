Phantom Secure isimli şirket, BlackBerry telefonlarını geliştirerek daha kişiselleştirilmiş ve güvenli telefonlar haline getirmesiyle tanınıyor. FBI'dan yapılan açıklamaya göre bugüne kadar birçok siyasi ve iş adamı için de telefon üreten şirketin asıl müşteri kitlesini ise mafya üyeleri oluşturuyor.

Geliştirilmiş güvenlik desteği sayesinde dinlenemediği ve takip edilemediği öne sürülen telefonlarda, normal modellerde bulunan kamera ve mikrofonlar yer almıyor. Standart GPS ve internet bağlantılarının da devre dışı bırakıldığı bu özel modeller kendi güvenli mesaj servisine sahip. Bu sayede mafya üyeleri için biçilmiş kaftan halini alan telefonun, bu kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve suçluların tespit edilip yakalanmasını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Tüm bu suçlamalar sebebiyle FBI tarafından tutuklanan şirket CEO'su Vincent Ramos'un ne kadar ceza alacağı konusunda ise henüz bir netlik yok.