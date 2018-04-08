Milli badmintoncu Özge Bayrak, Finlandiya Açık Turnuvası'nda tek kadınlarda bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Vantaa kentinde 4 gün süren turnuva sona erdi. Organizasyonda, 33 ülkeden 304 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcu Özge Bayrak, sırasıyla Hint Shruti Mundada, Rus Anastasiia Semenova, Çin asıllı Alman Yvonne Li, Alman Luise Heim ve Danimarkalı Julie Dawali Jakobsen'i mağlup etti.

Yarı finalde Endonezyalı Ruselli Hartawan'a yenilen Özge, tek kadınlar kategorisinde 3. olarak bronz madalya elde etti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Özge Bayrak, Finlandiya'dan bronz madalyayla ayrıldığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, kota puan müsabakalarının kendisi için son derece önem taşıdığını, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediğini kaydetti.