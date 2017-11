Özge Borak: 15 yıllık dostumu kaybettim!

Borak Instagram hesabında yaptığı paylaşımında köpeğine ne kadar bağlı olduğunu ve üzüntüsünü takipçilerine şu sözleriyle anlattı;

"Ailemizin bir parçası, güzel kızımız Toffee, bugün bizi bıraktı... Her şey 15 yıl önce benim yap-boz yapmamla başladı. Büyük bir kanepe üstüne sıra sıra dizilmiş minik golden retriever yavrularının olduğu yapbozun parçalarını bulmaya çalışıyordum. Sonra babama “biz de bir tane sahiplenelim mi?” dedim. Olur mu olmaz mı derken, biraz araştırdık, Toffee’yi bulduk. Gerçi o zaman adı başkaydı, 3 buçuk aylıktı ve bir aile sahiplenmişti ama ona bakamayacaklarına karar vermişlerdi, evlerindeki yardımcıları da hep elektrik süpürgesiyle korkutmuştu. Aldık evimize, aslında kurtarmış olduk onu. Toffee ismini verdik rengi karamel diye.. Çok sevdik ama çok. O da bizi sevdi. Öyle güzel yaşadı ki, içim rahat çünkü mutluydu bizimle. Biz de onunla. Çok güzel günler yaşattın bize bu 15 yılda.. Ufacıktın, simsiyah zeytin gibi kara burnun vardı. Zamanla yaşlandıkça pespembe oldu o burun. Bebeklerin de oldu güzel kızım ve sen çok iyi bir anne oldun. Tek tek besledin, büyüttün onları.. Ne kadar iyi huyluydun, güzel bakardın hep. Ve hiçbir zaman sevmedin elektrik süpürgesini. Ne zaman temizlik olsa, oflaya puflaya oda oda gezerdin. Yazı da kışı da severdin benim gibi. Denizde yüzmeye, kara kafanı daldırıp yürümeye bayılırdın ve dahası.. Hep bizimleydin, her anımızda. Hepimiz seni çok sevdik ama babamın senin üstündeki emeği çok büyük. Ancak bu kadar ilgilenebilir, böyle özenle bakabilirdi sana. Babam sayesinde bu yaşına olabilen en sağlıklı şekilde gelmiştin. İyi ki hayatımıza girdin. Teşekkür ederiz yaşattığın her an için… Ama bugün kahrolduk. Bağıra bağıra ağladık. İçim acıyor. Canım çok yanıyor. Biliyorum zamanla küllenecek bu alev ama biz seni hiç unutmayacağız. En azından çok acı çekmedin diye avunacağız ve en güzel anılarımızın başrollerinden olacaksın..

Dedim ya dostum çok şükür bizimle hep mutluydun, şimdi de olduğun yerde mutlu ol.. Özleyeceğiz seni hem de çok... "

Özge Borak