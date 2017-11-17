Özge Borak: Çok mutluydum, çünkü abim sünnet olacaktı

Özge Borak, ağabeyiyle ilgili bir anısına takipçileriyle paylaştı. Ağabeyinin sünnet olacağı gün henüz küçücük bir çocukken çekilmiş fotoğrafını yayınlayan oyuncu, son derece üzüntülü göründüğü bu kareyle ilgili dikkat çekici detaylar paylaştı.



Borak'ın Instagram paylaşımı şöyle:

"O gün çok üzgündüm. Kendimi prenses sanıyordum ve gün içinde kıyafetimin gülü düşmüştü, bulamadım. 'Gülüm gitti, gülüm gitti' diye ağladım. Ama bir yandan da ah ne mutluydum. Çünkü abim sünnet olacaktı ve canı acıyacaktı he heee. Ben de gayet sakin oturdum, bekledim. O korktukça ben 'kih kih' dedim kenardan. O zamanlar kim kimin canını yakarsa tabii. Ama şimdi başka. Hani demiştim ya 'abim var benim, beni üzmeyin, döver' diye; hah işte ama bir de ben varım. Onun canını sıkanın vay haline. Karşısında beni bulur, ki hiç tavsiye etmem. Söyleyeyim de. Ve de bu fotoğrafa bayılıyorum. Çocukluk işte. Ah canım."



İşte Özge Borak'ın o Instagram paylaşımı:



Özge Borak, kısa bir süre önce yine abisiyle olan fotoğraflarını Instagram hesabından şu şekilde paylaşmıştı:







Özge Borak